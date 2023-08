Traumahelikopter ingezet bij reanimatie op Grauwe Gans in Uithoorn

met video Grote brand in zorgboerde­rij, bewoners tijdig gered: ‘Keek recht in zee van vuur’

Een deel van de zorgboerderij Valkendam aan de Kortsteekterweg in Alphen is vannacht compleet afgebrand. De 13 gedupeerde bewoners, allen met een beperking, en een begeleider konden het brandende gebouw tijdig verlaten en zijn elders ondergebracht. ,,Ik keek recht in een vuurzee.”