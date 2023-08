Mogelijk gewonde bij grote brand in Venlo, traumahelikopter gealarmeerd

112 MeldingDe brandweer is donderdagnacht uitgerukt voor een brand aan de Veestraat in Venlo. De brandweer heeft opgeschaald naar grip 1. Bij de brand is mogelijk een persoon zwaar gewond geraakt. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.