Vrouw (90) in Venray verlaat woning na slinkse gaslek babbeltruc, man gaat ervandoor met kluisinhoud

Schilder klimt nog net op tijd op dakterras voordat hoogwerker in elkaar zakt bij brand, veel schade in Helmond

HELMOND - Een brand op de Herenlaan in Helmond zorgde voor enorme rookontwikkeling. De brandweer kwam ter plaatse en wist het vuur te blussen. De brand woedde in een hoogwerker. Daarmee was een schilder op dat moment aan het werk. Hij kon net op tijd uit de hoogwerker komen.