Overleden vrouw gevonden in Vlaardingse woning: twee mannen aangehouden

Dakdekker was te laat met emmertje water, drie woningen verwoest: ‘En onze kat is weg...’

Op het eerste gezicht lijkt het een klein dakbrandje aan het Lepelaarplantsoen in Maassluis. Maar door de hevige windstoten woensdagochtend slaat de brand al snel over naar de twee naastgelegen woningen en rukken hulpdiensten massaal uit. ,,Het hele blok was in gevaar.”