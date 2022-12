Verdachte over overval op Hellevoetse Jumbo: ‘Het was schreeuw om hulp’

De man verklaarde dat hij veelvuldig tevergeefs om hulp had gevraagd bij GGZ-instelling Antes en de ochtend voor de overval nog met zijn mentor had gepraat over zijn geestelijke problemen. ,,Het was me bij de overval niet om geld te doen, het was een roep om hulp”, blikte de geboren Ier kort terug op de overval op dinsdagavond 22 augustus.