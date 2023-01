Winkeldief slaat kassière met skateboard

De man liep bij een bouwmarkt in de Zeeuwse plaats langs de kassa. Omdat de kassière dacht dat hij mogelijk spullen uit de winkel bij zich had die hij niet had afgerekend, vroeg ze hem of ze in zijn tas mocht kijken. Dat wilde de man niet, hij maakte aanstalten om weg te gaan. Toen de kassière hem vastpakte en zei dat ze toch in de tas wilde kijken, gaf hij haar een klap op het hoofd met zijn skateboard. Daardoor liep ze onbekend letsel op.



De man vluchtte, maar medewerkers wisten hem te overmeesteren en droegen hem over aan de politie.