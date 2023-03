Dode en zwaargewonde bij eenzijdig verkeersongeval in Tzummarum

Man (22) uit Tytsjerk­ster­a­diel moet nodig naar toilet en scheurt over Sintrale As: politie pakt rijbewijs af

Afgelopen woensdagavond is een 22-jarige man uit Tytsjerksteradiel zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij 160 kilometer per uur reed op de Sintrale As. Op deze weg is 100 kilometer per uur de maximale toegestane snelheid.