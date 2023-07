Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Kazernelaan in Weert

‘Ik ben eerlijk’, zegt Haagse verdachte, maar OM denkt eerder dat hij cocaïne smokkelde

DEN BOSCH/VALKENSWAARD – Die ruim 2 kilo cocaïne achterin de auto was niet van hem, de half opgerookte joint in de asbak wel. Dat laatste had hij meteen toegegeven. ,,Ik ben eerlijk.”