Politie houdt twee personen aan na bedreiging op straat waarbij wapen in het spel zou zijn

Om even voor 21.00 uur werd er 112 gebeld voor een bedreiging aan de Boswoning in Honselersdijk. De politie rukte in groten getale uit met onder andere agenten in kogelwerende vesten. Drie personen zouden een ander op straat hebben bedreigd en de persoon hebben afgeschrikt met een vuurwapen dat hierna ergens in de omgeving zou zijn gedumpt.