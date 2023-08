Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht

Woning volledig verloren bij brand in pand Leger des Heils in Utrecht

In een pand van het Leger des Heils in Utrecht is maandagmiddag rond 14.00 uur een brand uitgebroken. De brand ontstond op de tweede verdieping van hostel Leidsche Maan, maar waardoor is onbekend. Bewoners van de eerste twee verdiepingen werden uit voorzorg geëvacueerd. Niemand raakte gewond.