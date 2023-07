Middelbrand op Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht

112 MeldingIn Loosdrecht is zaterdagmiddag een brand gemeld aan de Oud-Loosdrechtsedijk. Er zijn meerdere brandweervoertuigen gealarmeerd. Over eventuele gewonden, de exacte omvang en schade is nog niets bekend. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand is.