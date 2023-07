Hulpdiensten uitgerukt voor ongeval met letsel op Burgemeester Ter Laanstraat in Zaandam

Update Brand bij cacaobe­drijf Westzaan onder controle

De brand in een industriegebouw aan de Achterspring in Westzaan is onder controle, meldt Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Hoewel er geen zichtbare brand meer is, controleert de brandweer het pand om zeker te stellen dat het vuur niet weer oplaait.