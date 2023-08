Middelbrand op Lijsterstraat in Wormerveer

Rotterdam­mer (21) opgepakt voor explosies in Amsterdam

De politie heeft dinsdag een 21-jarige Rotterdammer aangehouden in het onderzoek naar een reeks explosies en een brandstichting in Amsterdam. Het is de vierde verdachte in de zaak. Vorige week werd een man uit Rotterdam (18) aangehouden. De week daarvoor twee Amsterdammers van 21 en 27 jaar.