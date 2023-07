Ongeval met letsel op A8 in Zaandam

Tien mannen opgepakt om illegale sigaretten­fa­briek in Haarlemmer­meer

Tien mannen uit Oost-Europa zijn aangehouden na het aantreffen van een illegale sigarettenfabriek in de gemeente Haarlemmermeer. In de fabriek konden volgens de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vermoedelijk per dag ongeveer een miljoen sigaretten worden geproduceerd. Als die op de Nederlandse markt zouden worden afgezet, dan zou de Staat per dag zo’n 243.000 euro aan accijns mislopen.