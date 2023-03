Basejumper ernstig gewond na mislukte sprong van windmolen, politie doet onderzoek: ‘Streng verboden’

Mathijs zoekt helden die zijn zwangere vrouw Angela (30) uit haar auto redden: ‘Ben ze zielsdank­baar’

Mathijs Homburg (33) kreeg vrijdagochtend de schrik van zijn leven. Zijn zwangere vrouw Angela (30) verloor op de Bunschoterweg in Nijkerk de macht over het stuur en belandde ondersteboven in de sloot. Nu zoekt hij de weldoeners die haar uit de auto redden. ,,Als het vijf minuten langer had geduurd, was het héél anders afgelopen.”