Kettingbotsing op N50: drie auto’s rijden op elkaar bij verkeerslicht

Puber opgepakt voor gewelddadi­ge beroving in Zwolle: ‘Wilde wat rechtzet­ten’

Een 16-jarige jongen uit Zwolle is opgepakt op verdenking van een gewelddadige diefstal in Stadshagen. Het slachtoffer was eveneens minderjarig. Bij de beroving is ‘fors geweld’ gebruikt.

2 november