Duizenden vieren feest bij Ronnie Ruysdael op overvol Faberplein: ‘Het liefste wil ik in Nijmegen zijn’

Het was druk. Superdruk. Volgens sommige bezoekers was het zelfs ‘nog nooit zo druk geweest op het Faberplein', waar Ronnie Ruysdael al jaar op jaar op maandagavond een uur lang zingt.

Drukte

Net voor zijn optreden leidt die drukte bij sommige bezoekers tot wat ergernis. Maar zodra Ruysdael het podium betreedt, verandert er iets. In no time zorgt de Nijmeegse entertainer - bakkebaarden, glimmende outfit, gouden horloge - voor een grote vrolijk feestende menigte op het plein. Meteen zingen de feestvierders op het plein uit volle borst mee.

Oude Sjonnies-klassiekers als Dans je de hele nacht met mij, Roos in je blonde haren en Zwemmen zonder slip komen voorbij. Maar hoogtepunt volgens velen: zijn ode aan Nijmegen, die liefst twee keer toe gezongen werd. Ruysdael hoeft er maar weinig voor te doen om duizenden feestgangers hard te laten zingen dat ze van alle plekken op de wereld 'het liefst in Nijmegen zijn'.

Gastartiesten

In een uur tijd zijn er óók nog eens twee gastartiesten. Rutger van Barneveld, bekend van de SBS-serie Ik geloof in mij, met zijn nummer Helena. En een wel hele bijzondere gastzangeres: zangeres Mieke, die de momenteel razend populaire Marco Schuitmaker-hit Engelbewaarder bijna vijftig jaar geleden in oorspronkelijke versie uitbracht. Het nummer is in de huidige versie momenteel dé hit van de Vierdaagsefeesten, en is overal te horen.