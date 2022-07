Sommeliers Tom en Aniek testen het Vierdaagsefeestenbier: ‘Dorstlessende doordrinker met karakter’

Met wat geluk vind je ook na 17.00 uur nog een scanner, maar gok er niet op

NIJMEGEN - Een wandelaar was eerder deze week één minuut te laat binnen en werd nog gescand. Bij een ander loket op de Wedren in Nijmegen was 17 uur echt 17 uur. Hoe coulant is de Vierdaagse-organisatie?

19 juli