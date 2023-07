Buien met regen, maar soms ook zon in Aa en Hunze vandaag

Drukke campings en extra waterpun­ten tijdens TT in Assen: ‘We zijn overal op voorbereid’

De campings in de omgeving van de TT van Assen gaan een druk weekend tegemoet. In de binnenstad van de Drentse stad was het in de nacht van donderdag op vrijdag al ‘leuk en gezellig’ met duizenden motorsportfans die op bezoek zijn in Assen, aldus een woordvoerder van de gemeente. Wegens de verwachte warmte is er volgens de organisatie veel water beschikbaar. Ook is er bij de medische dienst extra aandacht voor mensen die last hebben van de hitte.