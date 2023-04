Dorp blij met beslissing: niet harder dan 30 kilometer per uur in Gasteren

Actrice Anniek Pheifer uit klimaatzor­gen bij actie Milieude­fen­sie: ‘We kunnen de veestapel halveren’

Actrice Anniek Pheifer heeft haar zorgen over de klimaatverandering geuit voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize in Zaandam, waar bijna honderd leden van Milieudefensie van plan zijn vragen te stellen over het klimaatbeleid. De doelstellingen van het winkelconcern achter ketens als Albert Heijn, Etos en Delhaize zijn volgens Milieudefensie onvoldoende om de opwarming van de aarde tegen te gaan.