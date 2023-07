Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Aa en Hunze vandaag

Daders steekpar­tij Lelystad ontlopen celstraf omdat rechtszaak te lang duurt

Ze hadden géén idee hoe het slachtoffer aan de steekwonden kwam waarmee hij in het ziekenhuis in Lelystad belandde, zeiden Oemar S. en Patrick van K. twee weken geleden. De rechtbank oordeelt nu dat er wel degelijk voldoende bewijs ligt, maar het vonnis is in het voordeel van de mannen.