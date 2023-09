Man (18) uit Smallingerland opgepakt wegens vermeende betrokkenheid bij woningbrand Gieten

In Meppel staan ze in de rij voor misschien wel de laatste luxe chalets in Oostenrijk: ‘Heilige graal’

De nieuwste Oostenrijkse chalets uit de catalogus van Alpendreams in Meppel kosten 550.000 tot 1,3 miljoen euro. Exclusief alle bijkomende kosten. Ondanks dit prijskaartje staan mensen voor de huisjes in de rij. ,,Waarom? Nou, dit is de heilige graal van de tweede huizen.”