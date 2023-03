Provinciale Statenverkiezingen: dit is hoeveel mensen in de gemeente Aa en Hunze mogen stemmen

UPDATE Na botsing op A32 bij Meppel is het direct weer raak, auto rijdt op politiewa­gen bij afzetting

Bij een aanrijding op de A32 zijn vrijdagavond twee auto's op elkaar gebotst. Het verkeer werd bij de afrit Meppel-Noord omgeleid. De weg was korte tijd dicht en is inmiddels weer vrijgegeven. Bij het afzetten van de weg door de hulpdiensten is een andere bestuurder op een politieauto gereden.