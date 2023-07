Bijna kosteloos studeren, huisves­ting en gegaran­deer­de stage­plaats: ‘Weerribben-Wie­den college eindelijk van start’

Het personeelstekort in de horeca blijft groot. Daarom starten twaalf ondernemers rondom de Weerribben-Wieden het Horeca College. Dit doen ze in samenwerking met het Drenthe College en Deltion. ,,Door corona is een boel personeel gestopt met werken in restaurants, wij proberen een nieuwe generatie te verlijden en ook zijinstromers weer naar de horeca te krijgen”