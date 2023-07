Baderorgel te horen samen met fagot en hobo tijdens marktcon­cer­ten in Zutphense Walburgis­kerk

In de Walburgiskerk in Zutphen worden de komende zaterdagen in juli nog twee marktconcerten gegeven. Organist Sander van den Houten bespeelt morgen het monumentale Baderorgel en wordt daarbij begeleid door fagottist Ab Weegenaar.