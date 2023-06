Vanmiddag en vanavond lichte bewolking in Aa en Hunze

Formatie in Drenthe in eindfase, akkoord begin juli verwacht

De vorming van een nieuw bestuur in de provincie Drenthe is in de eindfase beland. De beoogde coalitiepartners BBB, PvdA, VVD en CDA onderhandelen nog wel over de belangrijkste dossiers op weg naar een akkoord op hoofdlijnen, laat de provincie weten.