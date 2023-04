Elk jaar wordt er in Aalsmeer 496 kilogram afval geproduceerd

Vrijplaats Ruigoord mag nog 25 jaar op zelfde plek blijven: ‘Hele mooie uitkomst van zorgvuldig proces’

Kunstenaarsdorp Ruigoord kan de komende 25 jaar op dezelfde plek in het Amsterdamse havengebied blijven bestaan, laat de gemeente Amsterdam weten. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het toekomstplan dat samen met Ruigoord, het Havenbedrijf en de provincie Noord-Holland is opgesteld. Daarin staat dat ook het deel van de haven dat bedoeld is voor de energietransitie ‘zich kan blijven ontwikkelen naast vrijplaats Ruigoord’, aldus de gemeente.