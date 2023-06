Enquête: meer dan duizend inwoners van Aalsmeer hebben maanden na coronabesmetting nog klachten

Komt dat Zien! Zeventig kinderen vormen een flinke tornado op het podium: ‘Het wordt fantas­tisch en griezelig’

De Nieuwkoopse Musicalgroep Eigenwijs staat komend weekend met zeventig kinderen in het Alphense Theater Castellum met een uitvoering van De Eigenwijze W!z, gebaseerd op The Wizzard of Oz. Dit alles onder leiding van musicaldocent Moniek Valstar.