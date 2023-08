Onheilspel­len­de, angstaanja­gen­de stilte: Martin bezorgd over plotseling verdwenen mussen

Als je ze niet ziet, hoor je ze wel. Het zijn zeker honderden mussen die bij Ter Aarder Martin van Wijk in de buurt zitten. Maar sinds een dag is het letterlijk doodstil. ‘Ik maak me écht zorgen.’