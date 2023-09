Willen jongeren nog boer worden? Wieke (16) wel: ‘Ik liep op mijn zesde al met een kalfje in de keurings­ring’

Willen jongeren nog boer of boerin worden? Ja is het antwoord, afgaande op de vele jongeren tijdens de 85e editie van de Vebo, de veebeoordelingswedstrijd in Rijpwetering. ,,Juist dit soort evenementen motiveert’’, zegt Wieke Eikelenboom (16) uit Rijnsaterwoude.