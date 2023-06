Vandaag helder weer in Aalsmeer

Afgang Aarlander­veen en Moordrecht wint met z’n tienen; lees hier alles over de nacompeti­tie

Het Groene Hart telt volgend seizoen drie clubs in de landelijke divisies. Montfoort SV’19 had zich via de nacompetitie bij Sportlust’46, Alphense Boys en ARC kunnen voegen, maar struikelde in de eerste ronde over CSV Apeldoorn. Lees hier alles over de eerste ronde van de play-offs in het amateurvoetbal.