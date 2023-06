Vanochtend kans bewolking op in Aalsmeer

Luchtvaart­bon­den waarschu­wen Kamer voor 'leugens' staats­agent KLM

Vijf luchtvaartvakbonden waarschuwen de Tweede Kamer dat staatsagent Jeroen Kremers bij KLM in zijn rapportages ‘de werkelijkheid geweld aandoet’. VKP, VNV, VNC, De Unie en NVLT schrijven dat in een brief aan de Kamer in aanloop naar een debat over de vierde en vijfde rapportage van die staatsagent. Die moest namens de overheid toezien dat KLM zich aan de voorwaarden hield, die aan de staatssteun waren gesteld die tijdens de coronatijd werd gegeven aan de luchtvaartmaatschappij.