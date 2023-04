Zoveel oranje auto's zijn er in Aalsmeer

Ouder echtpaar verhuist na 80 jaar omdat er geen woningen zijn in het dorp: bouwplan gesmeed

Het schrijnende verhaal van een ouder echtpaar dat op hoge leeftijd Leimuiden moest verlaten leidt mogelijk tot de bouw van een wooncomplex in het dorpshart. Vijf vastgoedeigenaren waaronder een kerkgenootschap, onderzoeken in elk geval of het bouwplan haalbaar is.