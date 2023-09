Elke vier jaar gaat de Leidsche Rijntunnel dicht voor een oefening, afgelopen nacht was het weer zover

Tientallen hulpverleners en figuranten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag meegedaan aan een grote calamiteiten-oefening in de Leidsche Rijntunnel. Daar werd nagespeeld dat in de tunnel vier auto’s op elkaar waren gebotst en er brand uit was gebroken.