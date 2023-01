Aaltenaar veroorzaakt zwaar ongeval met vijf pilsjes op: ‘Denk dat het gezonde verstand mij in de steek liet’

Meer voertuigen gestolen in de Achterhoek, alleen in Winters­wijk daalt het

DOETINCHEM - In de hele Achterhoek zijn in 2022 131 voertuigen gestolen. Dat zijn er 36 meer dan het jaar ervoor. De meeste werden buitgemaakt in Doetinchem. Vijftig van de gestolen voertuigen werden ook weer teruggevonden.

19:10