Auto-ongeluk met vier jongeren eist tweede leven: 16-jarige jongen uit Aalten overleden

UPDATE Crowdfun­ding voor laatste reis van in Westendorp verongeluk­te Nanouk (17): ‘Op weg naar haar papa’

Het afscheid van de 17-jarige Nanouk Roelofs, die zaterdag overleed bij een ongeluk in Westendorp, is komende vrijdag. Om ervoor te zorgen dat de familie waardig afscheid kan nemen van de Doetinchemse, is er een crowdfunding gestart.