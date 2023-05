AZSV geeft voorsprong weg tegen DETO en moet weer in de wachtkamer

met video Herman (90) geniet van ontsnapte koeien in voortuin van zijn verzor­gings­huis: ‘De ochtend van mijn leven’

De 32 koeien die gisteren ontsnapten bij een boer in Westendorp, hebben in Varsseveld niet alleen voor onrust, maar ook voor veel vreugde gezorgd. Zo had Herman (90), bewoner van woonzorgcentrum en verpleeghuis De Bettekamp, de ochtend van zijn leven. ,,Ze hadden nog wel even mogen blijven staan.”