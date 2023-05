AZSV speelt Capelle helft weg, maar geeft 2-0 voorsprong weg

Noordijk loopt massaal uit voor traditio­neel pinkster­ont­bijt: ‘Is dit weg, dan is het met het dorp gedaan’

De jaarlijkse pinksterkermis, met een pinksterontbijt voor het hele dorp, is zo’n beetje het laatste wat ze in Noordijk nog gemeenschappelijk hebben. Die traditie wordt dan ook gekoesterd in het dorp onder de rook van Neede.