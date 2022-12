Boerin Nadine zoekt naar de kwetsbaarheid: ‘Boeren moeten leren eerlijk naar zichzelf te kijken’

Verdubbel­de vraag naar electrocar: ‘Zoveel ritten dat we niet konden laden en ineens stonden we stil’

EIBERGEN - De inzet van de electrocar in Eibergen heeft een vlucht genomen. In januari werd er zo’n honderd keer om het karretje gevraagd. Inmiddels is dat zo’n tweehonderd keer per maand. Veel groei is niet meer mogelijk.

27 december