CDA’er en boer Arjan Tolkamp: balen van verlies, blij met waarschijnlijk toch weer zetel in Staten

Bijna de helft van Berkelland stemt op BBB, geen andere partij komt boven 10 procent

Met liefst 12.074 stemmen is BBB met afstand de grootste geworden in Berkelland. De winst van de partij, 46,9 procent, is zo groot, dat geen enkele andere partij dubbele cijfers heeft gepakt. PvdA is met 9,5 procent de tweede partij.