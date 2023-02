‘Dikke’ overvaller met mes van 30 centimeter bedreigt medewerkers supermarkt: kassageld buitgemaakt

Oprichters 40-jarig café De Ruif: ‘Er was hier in het dorp bijna niks te doen voor jongeren’

Veertig jaar geleden ging in Neede café De Ruif open. Omdat er niks te doen was in het dorp, was de drijfveer van de oprichters. Samen met de uitbater van nu, Bernard Vreemann, blikken René van Ark en Willem Stel terug op de beginjaren.