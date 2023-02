Een wonder: grote ravage na ongeval in Aalten, maar bestuurder komt met schrik vrij

Brandbrief vanuit Achterhoek om windmolens tegen te houden: ‘Politiek zijn er verschui­vin­gen zichtbaar’

Stop de windindustrie, zeker in de Achterhoek. Met dat statement wil een 12-tal Achterhoekse bewonersgroepen de politiek overtuigen eerder genomen beslissingen te heroverwegen. ,,Het politieke klimaat is aan het veranderen. Dit is daarom hét moment om onze boodschap weer onder de aandacht te brengen”, zegt woordvoerder Jan Schoenmakers.