Eerst kwam Tim Hofman langs bij kozijnbouwer Paul P., toen de curator en de politie, de beerput wordt steeds groter

update Dat moet een raar gezicht zijn geweest: twee potige kerels die met 100 kilo zware kluis lopen te sjouwen

Ze hebben het waarschijnlijk geweten. Dat er een kluis aanwezig was in een woning aan de Blücherstraat in het Duitse Bocholt (over de grens bij Aalten). Want de inbrekers die afgelopen weekend binnendrongen in de woning door een raam open te breken, namen bij hun kraak alleen de brandkast mee. Dat was een zware klu(i)s. Het ding weegt zo'n honderd kilo.