Eigenaar drugslab Didam liet zich niet zien, buren verrast na politie-inval: ‘We hebben nooit iets gemerkt’

Wietkweke­rij ontmanteld in Aalten: twee personen opgepakt, mogelijke link met drugslab Didam

In een bedrijfspand op de hoek van de Vierde Broekdijk in Aalten heeft de politie woensdagmorgen een inval gedaan. In het gebouw vonden agenten een professioneel ingerichte wietplantage.

13:57