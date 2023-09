Geldvraag ‘Mijn zoon (12) krijgt 2,50 euro zakgeld, zijn vriendinne­tje het dubbele. Geef ik te weinig?’

‘Het vriendinnetje van mijn zoon krijgt veel meer zakgeld’, schrijft lezer M. Laurijssen. ‘Ik geef mijn 12-jarige 2,50 per week. Het vriendinnetje krijgt 5 euro. Beiden zitten in groep 8. Is 2,50 wel voldoende?’ In deze rubriek leggen we elke week een lezersvraag over geld voor aan deskundigen.