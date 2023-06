Heldere dag in Aalten

Geen vuurwapens in woning waar man zich 18 uur verstopte in kruipruim­te: ‘Alleen nepwapens’

De man die zich afgelopen weekend achttien uur lang heeft verschanst in zijn woning in Lichtenvoorde, had geen vuurwapens in huis. Dat zegt de politie. De man werd zondag door leden van de Dienst Speciale Interventies uit zijn woning gehaald.