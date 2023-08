Het Oosterkerkhuis in Aalten opent de deuren voor mensen met dementie: ‘Geven bewoners de kans hun leven te leven zoals zij gewend zijn’

Enschedese cocaïne-verdachte had niet 7, maar zelfs 64 kilo voor de handel

Politie en justitie hebben nog altijd geen idee waar Appie El M. is. De Enschedeër is verdachte in een groot onderzoek naar de smokkel en de handel in 64 blokken cocaïne, maar de vogel is gevlogen. Zijn vermeende kompaan Hanie L. (38) zit sinds 3 februari van dit jaar wel vast en dat zal hij ook blijven tot aan de behandeling van zijn strafzaak op 25 september.