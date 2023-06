Kans op bewolkt in Aalten vanochtend

Twentse scholenge­meen­schap over slagings­per­cen­ta­ge van minder dan 70 procent: ‘Erg van geschrok­ken’

Drie jaar coronaonderwijs en geen soepele regelingen: de vraag was of dat allemaal wel goed zou gaan met de eindexamens. Het Ministerie van Onderwijs was er als de kippen bij om te zeggen dat het gemiddelde slagingspercentage maar een tikkeltje lager was dan anders. Klopt dat wel?