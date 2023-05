Kookaburra ruilt Liemers in voor Achterhoek en duikt op in Aalten

Paulette (27) drumt bij de Borchlän­der Musikanten in Borculo: ‘Maar in de auto zet ik gewoon top 40 op’

Paulette Willems, een jonge vrouw van 27 en al van jongs af aan gepassioneerd drumster. Maar in plaats van drummen in een rock of popband, koos ze voor de Borchländer Musikanten in Borculo. Dit weekend bestaat de groep 75 jaar: „Dit is me thuis met de paplepel ingegoten, ik zou niets liever willen”, vertelt ze.