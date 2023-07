Man op speedpedelec rijdt 10-jarige knul van de sokken en racet zonder te stoppen verder

Update Enorm lange rijen voor wc’s op de Zwarte Cross: ‘Overal zó druk, dit is al de tweede die ik probeer’

Het is een probleem waar vooral vrouwen mee te maken hebben: de enorm lange rijen voor de wc’s op de Zwarte Cross. Een half uur tot drie kwartier wachten voor je je nood hebt kunnen ledigen is geen uitzondering. ,,Ik denk echt dat het drukker is dan andere jaren.”